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Трое учащихся ВятГУ получат повышенную стипендию правительства РФ

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Главное, Общество

Трое учащихся кировского опорного вуза получат повышенную государственную академическую стипендию Правительства РФ. Об этом сообщается на сайте ВятГУ.

Одним из получателей стипендии стал магистрант Института химии и экологии Илья Башарин. Еще будучи студентом 3-го курса, он вместе со своим коллегой защитил проект по созданию противоскользящего средства для обуви. За разработку молодые ученые получили гранты Президента и Фонда содействия инновациям. На эти средства работа была продолжена и создан промышленный образец средства – спрей «Нескользин».

Еще один стипендиат – Гунель Кишиева. Девушка учится на 1-м курсе магистратуры и имеет ряд публикаций в научных изданиях всероссийского и международного уровня.

Трое учащихся ВятГУ получат повышенную стипендию правительства РФ

Гунель Кишиева

Повышенную стипендию получит также Максим Загоскин. Максим – студент 3-го курса Института химии и экологии. Заниматься исследовательской деятельностью он начал год назад. Своим высшим достижением Максим считает победу на всероссийском этапе конкурса молодых профессионалов WorldSkills-2020 в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Трое учащихся ВятГУ получат повышенную стипендию правительства РФ

Максим Загоскин

​​​​​​​Повышенную стипендию правительства РФ получат лишь несколько сотен человек со всей России. Данная выплата назначается аспирантам и студентам-очникам, проявившим выдающиеся способности как в целом по учебе, так и по конкретным предметам. Одним из требований являются оценки не ниже «хорошо» по всем дисциплинам за 2 последних семестра и отсутствие «хвостов».

Отметим, что размер стипендии определяется образовательным учреждением.

 

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Юлия Зорина