Главная > Новости > ТРЦ «Макси» отремонтирует кольцевую развязку на Луганской

ТРЦ «Макси» отремонтирует кольцевую развязку на Луганской

Юлия Зорина Новости, Общество

ТРЦ «Макси» обеспечит гарантийный ремонт кольцевой развязки на улице Луганской. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

На неудовлетворительное состояние развязки пожаловались кировчане в соцсетях. Автомобилисты сообщили, что на дороге появились большие выбоины.

Тем временем развязке нет еще и двух лет. Работы по обустройству кольца проводились осенью 2020 года. Подрядчиком выступал ООО «АРМДОРСТРОЙ», а гарантийные обязательства по объекту несет ТРЦ «Макси».

Организацию неоднократно уведомляли о том, что дорогу следует привести в порядок. На этой неделе представители ТРЦ сообщили, что в ближайшие дни на развязке залатают ямы. В мае будет проведена замена дорожного покрытия.

   — В адрес организации неоднократно направлялись уведомления о необходимости привести проезжую часть в порядок. На текущей неделе представители торгово-развлекательного центра заверили, что в ближайшее время на кольцевой развязке будет выполнен ямочный ремонт, а в мае планируется замена большей части дорожного покрытия.

Ранее мы писали, что «Вятавтодор» отремонтирует кольцевую развязку у кладбища

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина