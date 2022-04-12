ТРЦ «Макси» отремонтирует кольцевую развязку на Луганской

ТРЦ «Макси» обеспечит гарантийный ремонт кольцевой развязки на улице Луганской. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

На неудовлетворительное состояние развязки пожаловались кировчане в соцсетях. Автомобилисты сообщили, что на дороге появились большие выбоины.

Тем временем развязке нет еще и двух лет. Работы по обустройству кольца проводились осенью 2020 года. Подрядчиком выступал ООО «АРМДОРСТРОЙ», а гарантийные обязательства по объекту несет ТРЦ «Макси».

Организацию неоднократно уведомляли о том, что дорогу следует привести в порядок. На этой неделе представители ТРЦ сообщили, что в ближайшие дни на развязке залатают ямы. В мае будет проведена замена дорожного покрытия.

— В адрес организации неоднократно направлялись уведомления о необходимости привести проезжую часть в порядок. На текущей неделе представители торгово-развлекательного центра заверили, что в ближайшее время на кольцевой развязке будет выполнен ямочный ремонт, а в мае планируется замена большей части дорожного покрытия.

Ранее мы писали, что «Вятавтодор» отремонтирует кольцевую развязку у кладбища.