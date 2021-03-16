Центральный рынок промыли от ковида

На самом большом рынке Кирова рассказали о мероприятиях по профилактике коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что пандемия пошла на спад – количество заболевших медленно, но неуклонно снижается – профилактику никто не отменял. Каждый день утром и вечером сотрудники рынка проводят обработку наиболее контактных поверхностей. А по понедельникам (это выходной для рынка) проводится углубленная санобработка.

В этот день с помощью спецсредств проводят обеззараживание прилавков, полов, холодильников и других поверхностей.

— Центральный и Октябрьский рынки очень заботятся о здоровье своих покупателей, предпринимателей и сотрудников, потому профилактика проходит регулярно, — подчеркнул директор Центрального рынка Арам Чатинян.

Ранее мы писали, что самозанятым кировчанам пообещали найти места на рынке.