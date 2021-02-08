Самозанятым кировчанам найдут места на рынке

В городском департаменте экономразвития и предпринимательства обсудят возможность выделения мест для самозанятых кировчан на Центральном рынке. Этой категории граждан предоставят специальные условия для реализации собственной продукции.

В настоящее время в горадминистрации оценивают интерес предпринимателей к предложению. Количество мест будет зависеть от количества поступивших заявок. Предприниматели могут обратиться по телефонам: 37-38-22, 67-62-51 или почте rynok-kirov@mail.ru.

Напомним, с прошлого года самозанятым нужно платить налог на доход.

Ранее жительница Кировской области рассказала, как стала самозанятой. По словам женщины, документы она оформила очень быстро, а новый статус дал ей массу преимуществ.