У ХК «Родина» сменился директор

Александр Белозеров вступил в должность директора ХК «Родина» 22 марта с одобрения правления клуба. До этого он несколько лет возглавлял детскую хоккейную школу в Хабаровске.

Новый директор займет место Сергея Лазуткина, который был директором клуба с 2019 года. Ранее Александр Белозеров уже работал в «Родине» заместителем директора, однако в 2012 году покинул клуб (а позже – и Кировскую область).

Главный тренер «Родины» Андрей Рушкин останется на своей должности как минимум еще на один сезон.

Ранее мы писали, что «старые новые люди» появились и в областном правительстве. Врио министра промышленности, предпринимательства и торговли был назначен Владимир Сысолятин.

Фото: gtrk-vyatka.ru