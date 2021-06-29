У кировчан в 2 раза сократился спрос на технику для развлечений

Федеральная служба подсчитала технику в домах кировчан

Кировстат провел изучение бюджетов кировских семей в пришлом году. Специалистов интересовало, какую технику приобретают жители нашего региона. Оказалось, больше всего в домах жителей региона телевизоров и холодильников. На каждые 100 домашних хозяйств пришлось 179 телевизоров и 144 холодильника. Дольше по популярности: 125 микроволновок и 108 стиральных машин. А вот пылесосы есть не в каждом доме: их насчитали всего 98 на каждую сотню.

Что касается развлекательной техники, то бесспорным лидером стали мобильники. На каждую сотню семей приходится 238 устройств мобильной связи, 88 ноутбуков или планшетов и 40 стационарных компьютеров.

76% кировчан имеют доступ к высокоскоростному интернету.Благодаря этому у них появился легкий доступ к музыке и видео. По этой причине за последние 5 лет больше, чем в два раза упал спрос на видеомагнитофоны, видеоплееры и музыкальные центры.

Ранее мы писали, что администрация Кирова не согласовала арт-объект в парке у цирка.

Фото: cms-rating.ru