У новой ротонды в Слободском поставили арт-объект

Конструкция в виде сердца предназначена для свадебных замочков.

В городе Слободском завершаются работы по строительству ротонды. Её возводят на высоком берегу реки Вятки на выезде из города. Рядом детский парк.

Место выбрано очень удачно. С него открываются шикарные виды реки, заречной части города, пляжа. Сооружение имеет два основных цвета — белоснежный и синий. Выглядит современно.

Паблик «Типичный Слободской» опубликовал фото на котором видно, что возведение ротонды продолжается. Рядом уже установили новый арт-объект в виде сердца. Оно предназначено для того, чтобы вешать свадебные замочки.

Примечательно, что недалеко от ротонды появилась ещё одна достопримечательность. Это корабль с алыми парусами на постаменте. Сегодня рабочие занимались его установкой.

Фото: «Типичный Слободской», «Скат Инфо»