«Участие в выборах — это возможность повлиять на результат»

Директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов рассказал «КП» о важности участия в выборах.

— Проголосовал в пятницу, в начале рабочего дня. Считаю, что участвовать в выборах необходимо, ведь голосование — это один из тех моментов, когда ты можешь на что-то повлиять. И не важно, голосуешь ты за президента или за понравившийся детский рисунок в конкурсе. Главное — воспользоваться возможностью повлиять на результат.

С тем, что «от нас ничего не зависит», я не согласен. Это — позиция людей, которые не способны что-либо решать. Даже в своей собственной жизни. А доказывать таким людям что-либо или переубеждать в чем-то — пустая трата времени.

Ранее своим мнением о голосовании поделился Владимир Грибанов.

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