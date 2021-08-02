Умер экс-глава Кировского филиала РАНХиГС Владимир Куликов

1 августа в Кирове скончался бывший глава Кировского филиала РАНХиГС Владимир Куликов. Ему было 57 лет. По неподтвержденной информации, причиной смерти Владимира Владимировича стали осложнения после коронавируса.

О смерти доктора юридических наук сообщил паблик «Историки Вятки». Владимир Куликов окончил истфак КГПИ, несколько лет работал замдекана исторического факультета. Позже он создал и возглавил Институт управленческих кадров и Кировский филиал РАНХиГС.

— Все, кто близко знал В. В. Куликова, навсегда запомнят его как умного, отзывчивого и доброго человека, — говорится в сообществе.

Как прокомментировал заместитель директора ООО КРЦ «Охрана труда» Дмитрий Хохлов, Владимир Куликов провел большую научную работу по истории местного самоуправления и юриспруденции. А созданный им Институт управленческих кадров стал настоящей кузницей кадров.

— Владимиру Владимировичу удалось создать нечто большее, чем просто институт, — настоящее братство, единение учебы, творчества, спорта, где каждый мог реализовать себя и развиваться. Для меня Куликов В.В. — пример большой личности, интеллигента, Человека с большой буквы, — написал Дмитрий Николаевич на своей странице «ВКонтакте».

Ранее мы писали, что в Кирове умерла известная радио-журналистка Наталья Небова.