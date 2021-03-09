Управляющие компании оштрафовали на 6 миллионов по жалобам кировчан

С начала февраля через соцсети в систему «Инцидент менеджмент» поступило 2840 обращений от жителей области.

Большинство сообщений пришло от жителей областного центра, Чепецка, а также Яранска, Слободского и Котельнича. Чаще всего кировчане жаловались на некачественное благоустройство территорий и услуги ЖКХ, опаздывающий транспорт и соцобслуживание.

Жителей Кирова больше всего беспокоил снег на крышах домов. На наледь, готовую упасть с кровли, пожаловались 257 раз. Все обращения немедленно перенаправлялись в жилинспекцию, а оттуда — в управляющие компании. В феврале губернатор Игорь Васильев поручил взять снегоуборочный вопрос на особый контроль. После этого начались регулярные рейды представителей власти по кировским дворам.

В общей сложности с начала года жилинспекция провела 646 проверочных мероприятий. По их итогам было возбуждено почти 200 административных дел и выписаны штрафы на 6 миллионов рублей.

В районах главным поводом для жалоб стало отсутствие воды — аномальные морозы спровоцировали не одну крупную коммунальную аварию. Так, без воды в начале марта остались жители двух населенных пунктов в Котельничском районе. В настоящее время дефекты устранены и водоснабжение восстановлено. Продолжаются работы по ремонту водоводов в Юрье.

Напомним, что сообщить о проблемах в областное правительство может любой житель области. Это можно сделать по ссылке или отправив сообщение на страницу губернатора «ВКонтакте».