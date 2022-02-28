Уроженка Кировской области стала «Королевой Великой Руси»

Уроженка Кировской области Наталья Камерзан стала призером конкурса красоты в Мурманске. Кировчанке был присвоен титул королевы Великой Руси.

Впечатлениями и фото с конкурса Наталья поделилась на своей странице «ВКонтакте». Девушка рассказала, что подготовка к конкурсу заняли 3 месяца. Все это время будущие участники занимались хореографией, брали уроки актерского мастерства и участвовали в фотосессиях.

Наталья Камерзан родом из поселка Макарье Котельничского района. Подписчики сообщества «Типичное Макарье» передали земляке горячий привет и пожелали дальнейших побед.

— Приятно видеть, что красоту вятских девушек оценивают и в других регионах, — говорится в группе.

Ранее мы писали, что кировская студентка выиграла турнир «Рязань косопузая».

Фото: www.instagram.com/natalia_kamerzan