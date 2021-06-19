В Кирове на 76-м году ушла из жизни Тамара Александровна Шаклеина, супруга бывшего губернатора Кировской области.

Тамара Александровна родилась и провела детство в Кирово-Чепецке.

Замужем за Николаем Ивановичем Шаклеиным была с 19 лет. Тамара Александровна работала в лабораториях предприятий по производству мяса в Кирове и Москве. Вместе с супругом воспитали сына.

Прощание с Тамарой Александровной пройдет во вторник, 22 июня, в 10:00, в ОДНТ.

Правительство Кировской области выражает глубокие соболезнования Николаю Ивановичу, близким Тамары Александровны. Редакция «Кировской правды» присоединяется к словам соболезнования и поддержки в связи с утратой.