В 2021 году шумные кировчане 197 раз нарушили ночную тишину

За прошедшие 7 месяцев текущего года жители Кирова почти 200 раз стали нарушителями ночной тишины. Об этом стало известно по итогам заседания административной комиссии Первомайского района.

Из 547 протоколов об административных нарушениях каждый третий касался несоблюдения тишины. Штраф за подобное нарушение составляет 2 тысячи рублей для физических лиц и 80 тысяч – для юридических.

Напомним, что в настоящее время на территории Кировской области действует закон о тишине, согласно которому жителям запрещено шуметь с 22 до 7 часов. Он вступил в силу 13 декабря прошлого года. До этого время тишины было короче на один час.