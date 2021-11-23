В 2022 году в Кирове будут строить школы и очистные сооружения

В ходе заседания постоянной комиссии Кировской городской Думы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры депутаты обсудили бюджет на 2022 год.

В рамках нацпроекта «Образование» завершится строительство школы в Радужном, начнётся возведение новых школ в районе Зубаревского леса, Ганино, микрорайонах Долгушино, Озерки и Чистые пруды, пристроев новых зданий к школам №№ 30, 53, 56, 58 и 66.

В бюджете предусмотрены расходы на завершение реконструкции помещений на ул.Гайдара, 4а под детский сад.

На переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется направить порядка 1 млрд руб. Кроме того, в бюджете заложены средства на обеспечение свыше 330 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, новым жильём.

В микрорайоне Долгушино (ул.Зеленина и Восьмого Марта) начнётся строительство очистных сооружений, будет разработана проектно-сметная документация участка автодороги до д.Камешник Ленинского района и подготовлена документация на строительство очистных сооружений около д.Шубино. Продолжится строительство газопровода в д.Крутиха Нововятского района.

1,2 млрд руб. планируется направить на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Будет завершено строительство ул.Сурикова на участке от ул.Некрасова до ул.Комсомольской и дороги на ул.Зеленина и Восьмого Марта, проведён капремонт ул.Ленина на перекрёстке с ул.Современной, участка дороги на ул.Стахановской (от ул.Чернышевского до ул.Орджоникидзе) и ул.Крупской (от ул.Краснофлотской до пер.Березниковского).

За счет местного бюджета предусматриваются средства на ремонт дорог с твердым и грунтовым покрытием, а также подъездных путей к учреждениям образования.

В бюджете предусмотрены средства на содержание улично-дорожной сети и сетей ливневой канализации, установку уличного освещения, содержание парков, скверов и мест отдыха, обустройство цветников и клумб, выкашивание газонов, ликвидацию борщевика, устройство и содержание контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок.

В рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» планируется отремонтировать 35 дворовых территорий, благоустроить сквер в районе дома № 27 по ул.Советской (Нововятский район) и 26 пешеходных зон.

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