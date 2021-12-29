В 2022 году в Кирове сохранят все маршруты общественного транспорта

В 2022 году в Кирове будут сохранены все маршруты городского транспорта. Об этом сообщили на совещании с руководителями автотранспортных предприятий.

С 1 января кировские АТП начнут работу по новому муниципальному контракту. По итогам торгов обслуживать маршруты общественного транспорта в Кирове будут 10 перевозчиков. В их число вошли такие крупные предприятия, как АТП и КПАТ. Последнее недавно пополнило свой автопарк 67 новыми автобусами. Они уже работают на маршруте №16, а с нового года выйдут на маршруты №46, 2, 5 и 87.

По словам начальника отдела транспорта Артема Драчкова, никаких изменений в маршрутной сети городского транспорта не произойдет. Все маршруты будут сохранены.

В отделе транспорта потребовали, чтобы перевозчики строго соблюдали условия контракта и исключили недовыпуск машин на линию. Также транспортные компании попросили обратить внимание на отношение кондукторов и водителей к пассажирам и наладить работу диспетчерских служб. Они нередко игнорируют обращения граждан.

Также в следующем году может быть рассмотрен вопрос об организации «нулевых» маршрутов – когда троллейбус, идущий в парк, берет по пути пассажиров. Еще одно перспективное нововведение – единая форма для экипажей.

Напоминаем, что в новогоднюю ночь специальных маршрутов по Кирову не предусмотрено. Со 2 по 9 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня.