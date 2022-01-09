В 2022 году в Кировской области начнут капитально ремонтировать музеи

В 2022 году Кировская область присоединится к реализации новой инициативы Президента РФ Владимира Путина – реконструкции и капремонту муниципальных музеев. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев.

Ремонт, а также переоснащение музеев в соответствии с современными стандартами начнутся уже в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура». Первым учреждением, которое попадет под обновление, станет исторический музей в Санчурске.

— В ближайшее время планируется выделение средств областного бюджета на разработку необходимой документации для старта работ по реконструкции здания, — отметил Игорь Васильев.

На оснащение муниципальных музеев региона в 2023-2024 годах будет выделено около 18 миллионов рублей из федерального бюджета.

По итогам реализации нацпроекта «Культура» в 2021 году Кировская область вошла в пятерку лидеров.

Одним из главных мероприятий проекта стало открытие 8 модельных библиотек. В 2022 году в регионе планируется создать еще 5 современных библиотечных пространств. На это выделено 25 миллионов рублей. Новые модельные библиотеки появятся в Афанасьевском, Орловском, Юрьянском, Кирово-Чепецком районах, а также в городе Кирове.

В 2022 году в рамках проекта «Культурная среда» будет построен дом культуры в поселке Соколовка Зуевского района. Учреждение рассчитано на 100 мест. В нем разместятся выставочное пространство, кабинеты для занятия в кружках и библиотека.

Около 30 миллионов рублей получат детские школы искусств Белохолуницкого, Кильмезского, Омутнинского, Подосиновского, Оричевского районов и города Кирова. Выделенные деньги пойдут на закупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Также на 2022 год запланирован капремонт здания ДШИ имени Жуйкова в Нолинском районе.

Также в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» в Кировской области будет создан еще один виртуальный концертный зал. Он появится в Центральной детской библиотеке Омутнинского района. На это выделено 300 тысяч рублей.

Фото: visitkirov.ru