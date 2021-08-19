В 2022 году в Кировской области запустят программу капремонта сельских школ

В Кирове на базе общеобразовательной школы №26 состоялось областное педагогическое совещание. Его участники подвели итоги учебного года и скорректировали планы на предстоящий период в соответствии с новыми задачами.

В совещании приняли участие губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев, замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, эксперт общества «Знание» Мария Бутина, главврач областной детской клинической больницы Наталья Муратова, руководители и педагоги общеобразовательных организаций.

В формате видеоконференции их поприветствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который рассказал, что учебный год во всех образовательных организациях страны начнется в очной форме. При этом особое внимание необходимо уделить здоровью педагогов и учащихся.

В своём выступлении Анастасия Зырянова поблагодарила губернатора Игоря Васильева за внимание к развитию системы образования. Она проинформировала участников совещания о том, что в июле завершилась регистрация Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Они вступят в действие с 1 сентября следующего года.

По словам Зыряновой, следующим шагом должно стать создание рабочих программ по классам и учебным предметам, а также поурочных планирований и конспектов уроков.

«Мы хотим взять лучшее от советской школы, чтобы у вас оставалось больше времени на работу с детьми и профессиональное развитие», — рассказала она.

Игорь Васильев отметил, что сфера образования области меняется по трём стратегическим направлениям. Это обновление содержания, обеспечение роста профмастерства педагогических и управленческих кадров и создание современной инфраструктуры образовательных организаций. Это стало возможным благодаря реализации президентских нацпроектов «Образование» и «Демография».

«Благодаря активному строительству современных образовательных пространств, которое сейчас ведётся в регионе, молодые педагоги будут с удовольствием приходить работать в школы. В следующем году стартует президентская программа капремонта, поддержанная партией «Единая Россия». В её рамках все сельские школы региона будут модернизированы и приведены в нормативное состояние», — сказал губернатор.

Особое внимание правительство области уделяет дополнительному образованию школьников. В регионе работают детские технопарки, центр цифрового образования детей «IT-куб», мобильный «Кванториум» для обучения детей из отдаленных районов.

Инициативу области о создании школьных «Кванториумов» поддержали на федеральном уровне. С этого года министерство просвещения РФ начало реализацию мероприятий по открытию в рамках нацпроекта «Образование» детских технопарков и центров цифрового образования детей на базе общеобразовательных организаций.

Мария Бутина обратила внимание на новые инициативы. Это, в частности, проект «Пушкинская карта».

«В текущем году на каждого молодого человека в возрасте от 14 до 23 лет будет выделено 3 тысячи рублей. Потратить их можно только целевым образом: на экскурсии, концерты, спектакли. Все, что нужно для получения денег, это зарегистрироваться на сайте Госуслуг, — рассказала Бутина.

Проект продолжится и в следующем году — на каждого человека будет выделено 5 тысяч рублей.

Кроме того, в последние годы по инициативе Владимира Путина произошел перезапуск общества «Знание». Оно становится всероссийским центром просвещения, ресурсной площадкой, где аккумулируется огромный объем информации по самым разным областям знаний.

«Она имеет «удобоваримый» формат, подходящий и детям, и взрослым. Здесь есть материалы в текстовой форме, видеолекции. Призываю воспользоваться этим ресурсом в своей работе, он может быть полезен для всех. А если есть желание поделиться своими знаниями в какой-то области, подавайте заявку на участие в качестве лектора», — предложила Бутина.

Участники совещания осмотрели выставочные площадки, посвященные реализации в регионе нацпроекта «Образование». Игорь Васильев и Анастасия Зырянова вручили награды лучшим педагогам области.