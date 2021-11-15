В Афанасьево в огне погибли двое мужчин

В Афанасьево двое мужчин погибли во время ночного пожара. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Пожар на улице Кирова произошел 12 ноября около 21 часа. Загорелась хозпостройка во дворе одного из домов. После того как огонь был потушен, на пожарище нашли тела двух мужчин. Возраст погибших не уточняется.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших. В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее мы писали, что в ноябре во время пожара в Советском районе погибла женщина. Причиной ЧП также могло стать курение.