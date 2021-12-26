В Белохолуницком районе разбились два большегруза: один из них оказался в кювете

Два ДТП произошло практически на одном и том же месте в один день.

Мы уже сообщали о том, что на федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись два попутных грузовика Mercedes и Volvo. В этот же день, но немного ранее на этой же дороге, но на 704-м километре врезались встречные большегрузы «Скания» и «Мерседес».

В аварии был травмирован водитель «Скании». Большегруз после столкновения оказался в кювете. Госавтоинспекторы проводят проверку случившегося.

Фото: ГИБДД Кировской области