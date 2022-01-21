В декабре в Кировкой области началось замедление инфляции

Данные Кировстата показывают, что за последний месяц 2021 года потребительские цены в среднем выросли на 9,24% по сравнению с декабрём 2020-го. Это несколько меньше аналогичного показателя на ноябрь прошлого года, когда рост индекса потребительских цен в Кировской области составил 9,38%. В декабре замедлился рост цен на рынках продуктов питания и услуг. По прежнему разгоняет инфляцию сектор непродовольственных товаров.

Статистическое ведомство вынуждено констатировать, что цены на отдельные востребованные товары и услуги растут значительно быстрее общего индекса. Так бензин А-95 в Кировской области в 2021 году вырос в цене на 8,9%, куриные окорочка подорожали более чем на четверть, авиаперелёты для кировчан стали стоить на 24,1% больше.

Эксперты в экономической сфере отмечают, что существенный рост инфляционных тенденций в прошлом году объясняется импортом инфляции. Резкое наращивание денежной массы в США, Европе, КНР и других крупных экономиках, а также сбои в цепочках поставок вызвали рост цен на мировых рынках. Позитивным результатом изменений глобальной конъюнктуры стали рекордные прибыли кировских предприятий в прошлом году. Резкий рост потребительских цен — оборотная сторона этих процессов.

При этом мы видим первые признаки замедления инфляции. Кроме того, власти готовы компенсировать негативные последствия роста цен для широких слоёв населения за счёт бюджета. Так, вчера Государственная дума единогласно приняла закон о повышении пенсий на 8,6%.

График

Прирост индекса потребительских цен в Кировской области в 2021 году по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, %