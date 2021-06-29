В дома жителей Кирово-Чепецка вернулась вода

В Кирово-Чепецке устранили крупную коммунальную аварию на водоводе. Вода снова подается жителям города. На улицах Молодежная и Фестивальная водоснабжение будет восстановлено в течение 2-3 часов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, утром 29 июня на коммунальных сетях Кирово-Чепецка произошел прорыв чугунной ветки трубопровода. Это привело к отключению холодного водоснабжения во всем городе.

Были незамедлительно начаты аварийно-восстановительные работы с участием бригады «Водоканала». Для жителей города организован подвоз воды.

Изначально сообщалось, что вернуть жителям воду планируется к 22 часам 29 июня. Однако устранить дефект удалось намного раньше.

В настоящее время водоснабжение восстановлено в большинстве домов. Микрорайон Черемушки, куда ведет лопнувшая чугунная ветка водовода, останется без воды примерно до 20 часов сегодняшнего дня.

Фото: gorod-che.ru