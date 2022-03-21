В «Дороничах» работали эксперты Центра компетенций

Подведены итоги 6 месяцев работы экспертов федерального и регионального Центров компетенций на ООО МК «Дороничи».

Региональный Центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) открылся прошлым летом по инициативе губернатора Игоря Васильева в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».

У предприятий региона (выручка от 400 млн руб., сферы деятельности — обработка, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля) появилась возможность получить бесплатную квалифицированную помощь по внедрению передовых механизмов повышения производительности труда, устранению потерь в производственных процессах, внедрению инструментов бережливого производства и др.

Одним из первых участников нацпроекта стало ООО МК «Дороничи». В течение шести месяцев эксперты совместно с рабочей группой предприятия провели диагностику процесса и оптимизировали его, составили план мероприятий по повышению производительности труда, внедрили 5S (пять шагов к идеальному рабочему месту), провели аудит.

«На пилотном потоке удалось сократить время приготовления блюд на 65%, увеличить выработку на 17%, сократить незавершенное производство на 78%», — рассказывает министр промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин.

Нацпроект «Производительность труда» — одно из приоритетных направлений развития страны, определённых президентом.

«Министерство уделяет этому направлению особое внимание и активно взаимодействует с промышленными предприятиями», — говорит губернатор Игорь Васильев.

В проекте уже участвуют 18 крупных предприятий региона. Помимо «Дороничей», это «ВМП «АВИТЕК», «ЭМЗ «ЛЕПСЕ», «Кировский завод «Маяк», «ВЭЛКОНТ», «Ново-Вятка», «Электропривод» и др.

За консультацией можно обратиться в министерство промышленности, предпринимательства и торговли по тел. 27-27-23 (доб. 2342) и по электронной почте shustova.yi@ako.kirov.ru.

Фото kirovreg.ru