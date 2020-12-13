В ДТП с фурой под Котельничем погибли 3 человека

Авария произошла 13 декабря на 469-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь.

Как сообщили в областном ГИБДД, фура «Рено» с полуприцепом столкнулась с легковым «Фордом».

В результате ДТП погибли три человека. По предварительной информации, погибшие – пассажир легковушки и водители обеих машин. Движение по трассе было временно ограничено.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, уточняются причины ДТП.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео ДТП в Кирове, в котором погибла 20-летняя девушка.