В ДТП в Белохолуницком районе погибли 3 человека и пострадали 5

Смертельное ДТП случилось 27 декабря в 18.30 на 682-м километре федеральной автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь в Белохолуницком районе.

На зимней трассе лоб в лоб столкнулись автомобили «БМВ Х6» и «УАЗ Патриот». В результате происшествия погибли 3 человека. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Всем пострадавшим потребовалась госпитализация. Двое травмированных – дети.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд «БМВ» на встречную полосу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.