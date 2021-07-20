В ГИБДД сообщили подробности о массовом ДТП в Котельничском районе

О том, что на 5-м километре дороги Косолаповы — Новоурожайная — Наймушины произошла смертельная авария стало известно накануне. 19 июля в в Котельничском районе столкнулись несколько автомобилей: Renault Logan, который буксировала «Лада», грузовой Volvo с прицепом и Mitsubishi Lancer.

Авария произошла в 18:15. В ГИБДД Кировской области сообщили, что «Лада» буксировала Logan, у которого двигатель не был запущен. «Рено» выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo. Большегруз после этого столкнулся с Mitsubishi Lancer.

В ДТП погиб 62-летний водитель Renault Logan. Травмировано было 3 человека. Двое детей из «Лансера» — 12-летняя девочка и 13-летний мальчик — отправлены в больницу. Водитель Volvo получил незначительные травмы.

Фото: ГИБДД Кировской области