В Госдуме призвали быть осторожным при принятии решения об указании национальности в паспорте

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала к осторожности при обсуждении вопроса о возможном возвращении в паспорте отметки о национальности россиянина. Об этом сообщила «Полит Россия«.

Бессараб сказала, что жителям крайнего севера, которым необходимы какие-то документы о подтверждении принадлежности к малым и коренным народам для получения льгот и преференций, отметка о национальности в паспорте может и не понадобиться. В качестве подобного «аусвайса» могут быть использованы и другие, менее значительные документы. При этом Бессараб отметила, что нужно проявлять осторожность при принятии подобных решений. Так, некоторые многонациональные страны избегают указывать национальную принадлежность в паспорте, чтобы не создавать каких-либо разногласий.

Добавим, что возможный ренессанс «пятой графы» вынесен на повестку дня общественного обсуждения, по меньшей мере, с 2014 года. Тогда, по предложению депутатов-коммунистов в паспорте россиян помимо отметок о национальности, в удостоверении личности могли появиться сведения о вероисповедании и даже группе крови человека.

В СССР указание национальной принадлежности человека было обязательным. Национальность советского человека записывалась в графу №5 так называемого формуляра личного листка по учёту кадров паспортных органов МВД СССР родителей (или одного из них). Советские граждане, обладающие «проблемной» национальностью (евреи, немцы, крымские татары, чеченцы, греки, турки-месхетинцы) подвергались негласной дискриминации. Представителям этих народов (в народе их называли «инвалидами пятой группы») было затруднительно поступить в вузы, выбрать место работы или жительства по своему желанию, занять руководящие должности. Отметка о национальной принадлежности (так называемая «пятая графа») исчезла из паспорта россиянина в 1992 году.

Интересно, что в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года некоторые россияне в качестве своей национальной принадлежности указывали такие экзотические национальности как «помесь», «советский», «человек земли», «человек мира», «иностранец», «интернационалист» и «житель вселенной», «кацап», «хохол», «бульбаш», «чухонец», «чалдонец», «фараон», «скобарь».