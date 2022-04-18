В Госдуму внесен законопроект о работе продленных групп в школах

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий работу групп продленного дня в школах страны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы документа предложили передать решение об открытие «продленки» на откуп школам и родителям учащихся. При этом наряду с присмотром и уходом дети смогут готовиться к занятиям, посещать кружки, спортивные секции и культурные мероприятия.

— В случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса, — сообщил Вячеслав Володин.

В настоящее время группы продленного дня имеются только в трети школ страны.

Отметим, что «продленка», о которой идет речь в законопроекте – не что иное, как школа полного дня, о необходимости создания которой не раз говорил руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев.

— Мы хотели бы рекомендовать всем регионам внедрять модель «Школы полного дня». Вместе с педагогами и родителями школьники могут выбирать для себя кружки, занятия по индивидуальным образовательным траекториям. Выполнять с наставниками домашнее задание, а вечером общаться с родителями и заниматься семейными делами. В Кировской области реализуется такой проект, – говорил глава региона на заседании президиума Госсовета РФ в прошлом году.

Также Игорь Васильев предложил заранее предусматривать организацию «Школы полного дня» в рамках капитального ремонта учебных заведений.