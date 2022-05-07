В каком районе Калуги лучше снимать жилье

Калуга — это город в европейской части России, в Центральном федеральном округе. Он раскинулся на берегах Оки и её притоков — Яченки, Калужки, Киёвки, в 160 км к юго-западу от центра Москвы, в 143 км от МКАД. Город достаточно крупный и ежегодно сюда приезжает огромное количество людей с окрестностей, в поисках работы и улучшения уровня жизни. Если вы тоже планируете снять квартиру в Калуге, на сайте https://kaluga.etagi.com/realty_rent/trehkomnatnye-kvartiry/ можно сориентироваться по ценам и коммунальным платежам. Но что насчет района? Мы подготовили пару советов, которые должны помочь вам определиться.

Востребованность недвижимости в Калуге

Застройщики сейчас активно инвестируют в новостройки в Калуге, особенной популярностью пользуются районы парка Циолковского, центральной части города и стремительно развивающегося Правобережья. В этих районах отлично развитая инфраструктура, прекрасное транспортное сообщение и вполне благоприятная экологическая обстановка. В центральной части города, конечно, экологическая обстановка хуже, но зато удобнее добираться до работы. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

Советы по выбору арендной квартиры:

Выбирайте район поближе к работе. Если вы часто бываете в командировках, то есть смысл присмотреться к арендным квартирам возле вокзала.

Рядом должны быть торговые центры или крупные продуктовые магазины. Это сильно облегчит вам жизнь.

Развитая инфраструктура. Даже если у вас есть авто, то не лишним будет наличие нескольких остановок общественного транспорта в шаговой доступности.

Заранее уточняйте у арендодателя насчет коммунальных платежей. Иногда оплата уже включена в стоимость аренды, а иногда есть дополнительные расходы, которые зависят от требований, предъявляемых управляющей компанией.

Старайтесь арендовать квартиру с мебелью. Это гораздо удобнее, особенно если вы не планируете жить на одном месте по 10-15 лет. Постоянно переезжать со своей мебелью довольно проблематично, поэтому проще арендовать жилье со всем набором удобств.

Также рекомендуем заранее уточнить по поводу возможность что-то менять в ремонте. Например, перекрасить комнату в счет аренды или переклеить обои. Большинство арендодателей охотно идут на контакт в этом плане и согласны улучшать арендное жилье, чтобы оно было больше востребовано у квартиросъемщиков.