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В Каринторфе открыли наплавной мост на день раньше срока

Юлия Зорина Новости, Общество

Наплавной мост через Чепцу в Каринторф открыли 3 сентября, а не 4, как было обещано ранее. Об этом сообщили в городской администрации.

В 15 часов 3 сентября ограничения для проезда транспорта по мосту было снято. Теперь жители Каринторфа снова могут беспрепятственно попадать в свой микрорайон.

В Каринторфе открыли наплавной мост на день раньше срока

Проезд по наплавному мосту разрешен только для легковых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонны. Для грузового транспорта проезд запрещен. Ширина проезда ограничена бетонными блоками.

— Пока уровень воды не поднимется до установленного паспортом моста значения, проезд будет возможет только для легковых автомобилей. Бетонные блоки установлены с таким расчётом, чтобы пропускать автомобили не шире УАЗика, — сообщается в группе «Каринторф».

В Каринторфе открыли наплавной мост на день раньше срока

Фото: vk.com/karintorf

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Юлия Зорина