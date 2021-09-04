В Каринторфе открыли наплавной мост на день раньше срока

Наплавной мост через Чепцу в Каринторф открыли 3 сентября, а не 4, как было обещано ранее. Об этом сообщили в городской администрации.

В 15 часов 3 сентября ограничения для проезда транспорта по мосту было снято. Теперь жители Каринторфа снова могут беспрепятственно попадать в свой микрорайон.

Проезд по наплавному мосту разрешен только для легковых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонны. Для грузового транспорта проезд запрещен. Ширина проезда ограничена бетонными блоками.

— Пока уровень воды не поднимется до установленного паспортом моста значения, проезд будет возможет только для легковых автомобилей. Бетонные блоки установлены с таким расчётом, чтобы пропускать автомобили не шире УАЗика, — сообщается в группе «Каринторф».

Фото: vk.com/karintorf