В Киров идут аномальные снегопады

Очередную снежную волну пообещали кировчанам синоптики.

Сильный снег придет в Киров вместе с небольшим потеплением в пятницу и субботу.

До начала аномальных снегопадов осталось меньше суток. В пятницу, 12 февраля, в областном центре ожидается до 15 градусов мороза и сильный снег. Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», это будет настоящий снегогеддон.

По неофициальным прогнозам за 2 дня в Кирове выпадет больше половины месячной нормы осадков, а сугробы вырастут на 30 сантиметров. А автолюбителей предупреждают: на дорогах будет опасно, поэтому следует соблюдать дистанцию.

В субботу, 13 февраля, снегопад не прекратится. Температура воздуха сохранится в пределах -15…-16 градусов.

В воскресенье, 14 февраля, снежная волна наконец-то спадет. В городе потеплеет до -12 градусов. Впрочем, потом кировчан ждет еще одна морозная неделя.

Ранее мы писали, что в Кировской области могут ввести штрафы за снег.

Фото: vk.com/meteokirov