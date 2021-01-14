В Киров прибудут 5 новых автобусов

Об этом сообщил руководитель АТП Денис Пырлог.

По его словам, контракт на поставку 5 новых машин Вектор Next будет заключен уже на днях.

Каждый автобус рассчитан на 70 пассажиров. Новые машины выйдут на маршрут уже в феврале.

Также глава АТП напомнил, что в Кирове заканчивается разработка «программы лояльности» для пассажиров. Она также будет запущена в феврале.

В рамках программы будет введен пересадочный тариф, по которому за 30 или 60 минут пассажир сможет поменять несколько автобусов по цене одного билета.

Также АТП планирует запустить акцию «Счастливый билет». Ее участниками станут все пассажиры. Обладатель счастливого билета, который выберут методом случайного отбора, сможет бесплатно ездить на общественном транспорте в течение обозначенного времени.