Кировчанам пообещали бесплатный проезд

Жители Кирова смогут бесплатно кататься на городских автобусах целый месяц. Акцию, главным призом которой станет бесплатный проезд, запустит городское АТП.

По предварительной информации, акция стартует в 2021 году, в начале февраля. Как раз в то время в Кирове могут вырасти цены на проезд. Выиграть бесплатный проездной сроком на 1 месяц пассажиры смогут по номеру своего билета. Стоимость такого проездного при самостоятельной покупке составит около 1700 рублей.

Правда, пользоваться правом бесплатного проезда можно будет только на автобусах АТП. Это 10 маршрутов: №1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 53, 54, 101. Кстати, похожая акция ранее проходила в КПАТ.