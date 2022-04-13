В Киров прибыли 423 эвакуированных жителя Украины, ДНР и ЛНР

В Киров прибыли 423 эвакуированных жителя Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. 83 из них – дети. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кировской области Игорь Васильев.

13 апреля вынужденных переселенцев встретили на кировском вокзале экстренные службы. На 18 автобусах их доставят в пункт временного размещения на базе социального учреждения. Там созданы все необходимые бытовые условия.

Эвакуированных обеспечат бесплатным трехразовым питанием (детей четырехразовым), прачечными, Wi-Fi и бесплатными сим-картами с российскими номерами. При необходимости переселенцам окажут помощь по линии соцзащиты, миграционной службы, центра занятости, Пенсионного фонда и других служб.

— Мы готовы обеспечить эвакуированных жителей предметами первой необходимости, работой, оказать им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. После размещения эвакуированных обязательно лично проконтролирую условия их проживания, — отметил Игорь Васильев.

Напомним, что о грядущем приезде переселенцев с территории Украины сообщалось заранее.