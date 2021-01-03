В Киров придут морозы

Новогодняя ночь и первые январские дни порадовали кировчан легким морозцем и снегом. Однако скоро в Кировскую область придут морозы.

В первые дни следующей недели – с 4 по 7 января – сохранится относительно комфортная погода с температурой воздуха до -9 градусов днем. После Рождества значительно похолодает. По предварительным прогнозам днем температура воздуха упадет до -21 градуса, а по ночам будет до -23.

Подтверждают грядущие морозы и кировские метеорологи-любители. По данным группы «Любительская метеорология в Кирове», декабрь в Кирове оказался холоднее нормы почти на 1,5 градуса. Холодным будет и январь.

Ранее мы писали, что МЧС предупредило кировчан о ледяном дожде и гололедице.

Фото: Сергей Пономарев