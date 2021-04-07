В Киров приедут Лариса Долина, Лолита и «Чайф»

После почти годичной коронавирусной паузы в Киров приедет целая плеяда звезд. Среди них – Лариса Долина и Лолита. Концерты обеих звезд состоятся в мае.

Концерт Лолиты состоится 18 мая в ДК «Родина». Стоимость билетов на концерт известной представительницы «старой» советской эстрады составит от 1,8 до 5 тысяч рублей.

Лариса Долина выступит в филармонии 30 мая. Посещение ее выступления обойдется кировчанам от 2,2 до 5 тысяч рублей. Что любопытно – билеты на концерт Долиной в Екатеринбурге, который пройдет в апреле, стоят дешевле: от 1,7 тысячи.

В мае же выступит и Валерий Меладзе, чей концерт «снимали» с афиши уже трижды. Также в течение весенне-летнего сезона кировчане смогут увидеть и услышать группы «Чиж», «Чайф», «Сплин» и «Аквариум», Надежду Кадышеву, Сергея Лазарева, бывшего участника дуэта «Modern Talking» Томаса Андерса и других звезд, чьи выступления не однажды переносились.

Как предполагают зрители, причиной переноса концертов были коронавирусные ограничения, согласно которым залы нельзя заполнять полностью, а значит, и выручка от концертов падает.