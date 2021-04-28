В Киров прилетел известный блогер-путешественник

Молодой человек объездил 76 стран. Кировчан он хочет научить путешествовать за небольшие деньги.

Накануне в наш город прибыл тревел-блогер Паша Глобус. За пять лет этот человек облетел больше половины мира. Он был в 76 странах. Летал на самолётах 73 авиакомпаний.

Первым делом по прилёту Павел отправился на прогулку по Кирову. Он побывал в Александровском саду, на набережной, улице Спасской. В ротонде встретился с Вятским модником (Виктором Казаковцевым). Паша отметил, что очень рад был встретить этого человека, ведь о Вятском моднике знают и за пределами Кировской области. Напомним, Виктор принимал участие в съёмках передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Паша Глобус активно ведёт соцсети. Поэтому о своей прогулке по Кирову он сразу же выложил информацию в «Инстаграме».

В среду, 28 апреля Паша Глобус встретится с кировчанами. Он проведёт лекцию. Тема — бюджетные путешествия. Блогер поделится лайфхаками, как улететь на море в разгар сезона за символическую сумму. Также он откроет секрет, как тратить в чужой стране не более 15 долларов в сутки и при этом неплохо проводить время. Вход на лекцию свободный. Она пройдёт в кафе на Карла Либкнехта, 71.

Фото: instagram.com/pasha_globus