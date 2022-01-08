За полгода работы в кировском инфекционном госпитале родилось 132 малыша

В начале лета прошлого года на базе родильного отделения северной больницы открыли Инфекционный госпиталь для пациенток с COVID-19. Он рассчитан на 98 пациенток – молодых мам или тех, кто еще только готовится к этой роли.

С начала июня в этом госпитале у мам, заболевших короновирусом в самый ответственный момент, на свет появилось 132 новорожденных. Всего врачи этого медучреждения за полгода излечили 904 беременных, такими цифрами поделились в департаменте здравоохранения региона.

За тем, как протекает беременность у женщин заболевших новым вирусом, непрерывно следят 2 акушера-гинеколога, анестезиолог-реаниматолог и неонатолог. Они контролирую любые перемены в состоянии будущей мамы или ее малыша. Если возникает сложная ситуация врачи госпиталя могут получить совет коллег областного перинатального центра и Инфекционной клинической больницы.

Фото:medkirov.ru