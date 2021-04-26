В Киров привезли метрику Чайковского

В областном краеведческом музее открылась выставка под названием «Театр Чайковского».

На экспозиции, приуроченной к годовщине со дня рождения знаменитого композитора, представлены легендарные театральные костюмы, эскизы декораций к постановкам и малоизвестные сведения о жизни и творчестве Чайковского. Все модели являются оригиналами, в которых некогда блистали на сцене ведущие российские солисты оперы и балета.

— Оперы и балеты Чайковского по сей день с успехом ставят во всех театрах мира. Благодаря этой выставке мы сможем «заглянуть за кулисы» этих постановок, ощутить сопричастность к работе огромного множества людей: декораторов, художников, костюмеров, артистов, музыкантов, — сказал директор Вятской филармонии Александр Гаврилин.

Есть здесь и уникальный экземпляр. Это фотокопия метрической книги из Благовещенского собора Камско–Воткинского завода за 1840 года с записью о рождении Петра Чайковского в Вятской губернии.

Привозные костюмы удачно дополнили экспонаты из фондов краеведческого музея. Благодаря этому посетители смогут побывать в гримерных артистов, а также узнать, как кировчанки наряжались для похода в театр в середине ХХ века.

Выставка примечательна еще и тем, что приехала в Киров по обмену из города Воткинска Удмуртской республики. Туда же из Кирова отправилась передвижная фотовыставка, посвященная Сергею Лобовикову.

Выставка «Театр Чайковского» останется в Кирове до 30 июня. Увидеть ее можно в главном здании музея на Спасской, 6.

Ранее в Кирове открылась выставка неизвестных картин русского авангарда «На телеге в XXI век».

Фото: vk.com/kokm43