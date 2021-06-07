В Кирове арестовали 13 килограммов пельменей без документов

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в работе мясоперерабатывающего предприятия в Кирове.

В ходе проверки было установлено, что в магазине, принадлежащем компании, хранились неупакованные пельмени весом 13 килограммов. Продукты лежали в морозильнике, однако документов, подтверждающих их безопасность, у компании не было. Также на товар отсутствовали сопроводительные документы и сертификат, позволяющий отследить происхождение продукции.

По факту выявленных нарушений юрлицо было привлечено к ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей, а на пельмени наложен арест.

Ранее мы писали, что кировское предприятие научилось делать 5 килограмм филе из одного кило сырья.