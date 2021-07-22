В Кирове банкротят ООО «Производственно-торговая компания «Вятский ЗМК»

В Арбитражный суд Кировской области поступило заявление от пермской фирмы «Промет».

Она требует признать банкротом ООО «Производственно-торговая компания «Вятский ЗМК».

Сумма исковых требований — чуть более 380 тысяч рублей.

Весной «Промет» уже подавал иск о взыскании с предприятия долга — на ту же сумму. Он был удовлетворён.

ООО «ПТК Вятский ЗМК» находится в Радужном. Оно было зарегистрировано в 2013 году и, как следует из информации на сайте, занимается производством металлических конструкций и изделий из металла, которые применяются в строительной отрасли, энергетике, нефтегазовом комплексе, железнодорожном транспорте, сельском хозяйстве, в телекоммуникационных системах, на предприятиях торфодобывающей отрасли и др.