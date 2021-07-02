В Кирове демонтируют незаконные шлагбаумы и карусель

Постановление о демонтаже самовольно установленных объектов опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, в течение 10 рабочих дней должны быть демонтированы незаконно установленные ограждения в виде шлагбаумов, столбиков с цепочками и бетонных блоков в домах на Орловской, 52, Малой Симоновской, 26, Казанской, 50, Азина, 41, Заводской, 18, Спасской, 3. Также должны быть снесены 18 деревянных кладовок в Коминтерне на улице Восьмого марта, 30.

Помимо этого, постановлением предписано снести карусель, качели и лестницу, установленные на землях общего пользования по адресу Талица, 59.

Если собственники не выполнят требование о сносе объектов добровольно, в течение 90 дней они будут снесены в принудительном порядке.

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