В Кирове до конца сентября уберут оставшиеся кустарники на набережной Грина

С набережной откроются панорамные виды. Специалисты обещают до конца очистить территорию от надоедливого кустарника.

Жители Кирова жалуются на заросшую зелёными насаждениями прогулочную зону. Набережную Грина ещё в августе начали очищать от кустарника, который закрывает красивые виды на реку Вятку и заречную часть города. Однако, по словам кировчан, убрана далеко не вся зелень.

Ответ на этот вопрос подготовили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры. Представители управления отметили, что всего в планах убрать более 20 тысяч квадратных метров кустарника. Сейчас очищена территория от улицы Спасской до Вечного огня. Работы продолжаются.

Проблема заключается в том, что рельеф местности не позволяет проводить работы с такой скоростью, с какой хотелось бы. Все знают, что склон на набережной достаточно крутой. Однако, в управлении обещают, уборку поросли выполнят до конца сентября. После этого кировчане и гости Кирова смогут наслаждаться панорамными видами.

Фото: admkirov.ru