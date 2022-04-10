В Кирове две собаки напали на супружескую пару

В Кирове два алабая на самовыгуле напали на семью с собачкой. Происшествие случилось в пятницу вечером в Порошино.

В популярном кировском паблике «Злой Кировчанин» горожане поделились историей нападения двух крупных собак на гуляющих по порошинской тропе здоровья.

Автор поста сообщил, что когда сгустились сумерки, из леса появились две большие белые собаки с темными мордами. Гостей Порошино встревожило, что такие животные гуляют свободно без намордников и поводков, и многие поспешили вернуться домой.

Одна пара, прогуливавшаяся со своим питомцем на поводке, заинтересовала крупных псов. В итоге хозяевам пришлось отбиваться от навязавшихся мохнатых попутчиков. Свидетелем этого происшествия оказался маленький ребенок, который теперь боится гулять по тропе здоровья.

Добавим, пару месяцев назад алабаи уже нападали на гуляющих. Накануне для влюбленных там же, на тропе здоровья, крупный пес покусал корги и защищавшую ее хозяйку.

Фото: vk.com/zlo43