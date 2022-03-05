В Кирове двух подростков оштрафовали на 100 рублей за прогулку по рельсам

В Кирове оштрафовали двух подростков за проход по железнодорожным путям. Об этом стало известно на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Члены комиссии рассмотрели 14 дел и привлекли к ответственности 7 родителей, нарушивших обязанности по обучению и воспитанию своих детей. Максимальный штраф за это составил 500 рублей.

Также за прогулки по рельсам были оштрафованы 2 подростка. Сумма штрафа составила 100 рублей.

В отношении еще двух несовершеннолетних были приняты меры за совершение общественно опасных деяний.

Ранее мы писали, что в Кирове оштрафовали родителей пятерых прогульщиков.