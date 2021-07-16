В Кирове ищут подозреваемого в преступлении против малолетней девочки

Стражам правопорядка известны все данные мужчины, но его самого они найти пока не могут, потому просят горожан о помощи.

Всех, кому что-либо известно, где может находиться 45-летний Ковалев Александр Евгеньевич, просят сообщить любую информацию, которая поможет в розыске по номерам: : 66-47-11, 589-530 или 102.

Он выглядит на 40-45 лет, среднего роста 165-170 см, плотного телосложения, как видно на снимке. Имеет тату на предплечье левой руки в виде кинжала.

Ранее мы сообщали, что мошенник обманул подростка из Санчурского района, украв с карты его опекуна деньги.

Фото: 43.мвд.рф