В Кирове ищут родственников бойца Подыниногина

В Кирове разыскивают родственников нашего земляка, бойца Великой Отечественной войны Николая Яковлевича Подыниногина. Поисками занимается патриотическое объединение поисковых отрядов «Щит».

Николай Подыниногин родился в 1898 году. Жил в Кирове на улице МОПРА, 89. Был призван на фронт Сталинским РВК Сталинского района Кирова.

Боец служил старшим сержантом 5-й стрелковой дивизии. 22 февраля 1943 года Николай был убит.

Останки бойца были найдены в деревне Байдики Тульской области. Там, в санитарном захоронении, был обнаружен его личный опознавательный знак. Сейчас Николая Подыниногина перезахоронили на областном воинском мемориале в Туле.

Всех, у кого есть данные о родных бойца, просят выйти на связь с поисковым отрядом. Его координаты: 300027, город Тула, улица Кутузова, 114-а, квартира 12, тел. 8-903-8-41-41-12 (Юрий Владимирович Апарин).

Ранее в Киров вернули останки бойца, погибшего под Ржевом.