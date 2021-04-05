В Кирове из окна многоэтажки выпала девушка

Трагедия произошла в микрорайоне Солнечный берег.

Во дворе одного из домов на улице Костина до сих пор можно увидеть кровавый след на асфальте. В выходные из окна многоэтажки выпала девушка.

Первое сообщение о трагедии появилось в соцсетях. Пользователи обсуждают случившееся, жалеют родных погибшей.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Предположительно, всё случилось около 5 утра в воскресенье, 4 апреля. На место оперативно вызвали полицию.

Ранее мы писали, что в Кирове из окна высотки выпал молодой человек.

Фото: vk.com/sbkirov