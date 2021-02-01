В Кирове из-за метели не смогли приземлиться самолёты

Воздушные судна отправили в другой аэропорт.

Прошлая неделя в Кировской области отметилась сильными снегопадами и метелями. Снежное ненастье не прекращалось и в выходные. Вообще январь 2021 года может поставить рекорд по снежности.

В результате неблагоприятная обстановка повлияла на работу многих служб. Для дорожников это стало настоящим испытанием. Аэропорты по всей России отменяли рейсы, в их работе происходили сбои. Не стал исключением и кировский аэропорт «Победилово».

Как сообщает ГТРК «Вятка», сразу несколько самолётов не смогли приземлиться в нашем аэропорту. В результате судна, следующие из Сочи с пересадкой в Москве, отправили на посадку в Татарстан. Через какое-то время они всё-таки смогли доставить пассажиров домой.

Фото: misanec.ru