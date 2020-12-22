В Кирове лихач чуть не сбил пешехода на «зебре» (+ВИДЕО)

В Кирове молодой человек переходил дорогу и чуть не попал под машину. Видеозапись инцидента появилась в группе «Место происшествия».

Переход через дорогу по всем правилам мог стоить кировчанину жизни. В ролике видно, как молодой человек выходит на дорогу и доходит до середины проезжей части. В эту секунду прямо перед ним проносится «четырнадцатая», едва не выбив у парня папку из рук.

От травм, а возможно, даже от гибели, молодого человека спасла быстрая реакция. Он успел отскочить назад, едва удержавшись на ногах. А водитель на скорости пронесся дальше.

Впрочем, через сотню метров лихач перестроился в правый ряд и все-таки притормозил.

Ранее мы писали, что в Кировской области автомобиль на большой скорости врезался в пассажирский автобус. В результате столкновения машину буквально разорвало пополам.

Видео: «Место происшествия»