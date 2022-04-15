В Кирове ликвидировали подтопление на улице Курской

В Кирове талые воды затопили земельный участок на улице Курской. На ликвидацию подтопления была отправлена аварийная бригада.

Потоп случился на территории частного домохозяйства в слободе Шики. Вода залила часть участка у одного из домов. Представители Ленинского теруправления передали информацию в ЕДС. Для решения проблемы на место была направлена бригада рабочих. Воду откачают в течение дня с помощью мотопомпы.

Как рассказал замначальника теруправления Олег Шубин, сотрудники ведомства постоянно мониторят ситуацию с уровнем воды и принимают меры в случае необходимости. На проблемных участках прокладываются трубы, копаются водоотводные каналы или вывозится снег.

В слободе Шики уровень подземных вод будет снижен за счет ливневки. Ее строительство ведется на улице Ульяновской. Также водоотводные трубы и дренажные канавы будут обустроены в районе домов №№28-34 на улице Павла Корчагина.

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